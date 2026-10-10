De Bruyne osservato speciale: spunta una richiesta di Allegri

Il Napoli deve battere il Frosinone per raggiungerlo a quota 10 e rilanciarsi in classifica. Allegri ritrova McTominay e prepara anche il piano B con il 3-4-2-1.

Vincere davanti ai circa 50mila del Maradona e agganciare il Frosinone a quota 10. Sono questi, secondo La Repubblica, gli obiettivi immediati del Napoli dopo una partenza che ha complicato la corsa ai primi posti. Massimiliano Allegri ritrova almeno McTominay, pronto a partire dalla panchina, mentre restano indisponibili Anguissa, Alisson, Buongiorno, Vergara, Favasuli e Olivera. Il tecnico non cerca attenuanti: "Niente alibi, ci serve un filotto di vittorie per risalire in classifica".

Fari puntati su De Bruyne

Durante la sosta Allegri ha lavorato anche a una soluzione alternativa. Il 3-4-2-1 è pronto a diventare il piano B da utilizzare eventualmente a gara in corso qualora il consueto 4-2-3-1 non dovesse funzionare. Osservato speciale sarà soprattutto Kevin De Bruyne, chiamato a trasferire anche con la maglia del Napoli le prestazioni di alto livello offerte finora con la nazionale belga.