Napoli a -6 dalla vetta, Gazzetta pressa Allegri: "Col Frosinone è già vietato sbagliare"

Il Napoli è a sei punti dalla vetta e resta in corsa in un campionato ancora aperto. Prima della prossima sosta, però, gli azzurri affronteranno un ciclo decisivo.

Sei giornate per capire quale ruolo potrà recitare il Napoli in campionato. Gli azzurri sono a sei punti dalla vetta e, nonostante un avvio complicato e i numerosi infortuni, la classifica ancora corta permette di guardare avanti. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l'assenza di una squadra capace finora di prendere nettamente il comando lascia aperti diversi scenari, ma il ciclo che comincia oggi contro il Frosinone assume già un peso notevole.

Gazzetta: "Una sestina da dentro o fuori"

"É un campionato ancora aperto a tutto e a tutti. Gli scontri diretti in arrivo risponderanno a tante domande. Massimiliano Allegri è in difficoltà, il Napoli arranca a sette punti ed è massacrato dagli infortuni. Oggi affronta il Frosinone, poi Venezia, Roma, Monza, Juve e Lazio. É già una sestina da dentro o fuori perché contiene Roma, Juve e Lazio, tre match ad alta densità. II Napoli non può più sbagliare".