Prima pagina Allegri cambia, Corriere dello Sport: "A Venezia un altro Napoli"

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Per il tecnico azzurro si profila dunque una nuova rotazione dopo gli impegni europei.

"Special beffa". È il titolo scelto dal Corriere dello Sport per la prima pagina di oggi, giovedì 15 ottobre 2026. Il quotidiano dedica l'apertura alla clamorosa rimonta del Real Madrid contro la Roma, sconfitta 4-3 all'Olimpico dopo aver condotto la partita fino all'82'.

Roma ko con il Real Madrid, Allegri prepara quattro cambi per Venezia-Napoli

"Olimpico, un finale da incubo", scrive il giornale, sottolineando come la squadra di Gian Piero Gasperini abbia messo sotto i Blancos prima di subire tre reti in appena sette minuti. Dopo il vantaggio firmato da De Roon e il pareggio di Mbappé, la doppietta di Malen aveva illuso i giallorossi.

Spazio anche al Napoli e alle scelte di Massimiliano Allegri in vista della trasferta di Venezia. "Allegri, a Venezia un altro Napoli", titola il quotidiano, annunciando quattro possibili cambi di formazione. Meret, Lobotka, Spinazzola e Lang potrebbero partire dal primo minuto, mentre Neres resta in dubbio. Verso il rientro anche Alisson, Olivera e Anguissa. Per il tecnico azzurro si profila dunque una nuova rotazione dopo gli impegni europei.