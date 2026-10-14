Tre recuperi contro il Venezia, ma Allegri non vuole correre rischi: ecco il suo piano

Tre recuperi contro il Venezia, ma Allegri non vuole correre rischi: ecco il suo pianoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:50Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Tre recuperi importanti per Allegri: Anguissa, Olivera e Alisson torneranno oggi in gruppo e dovrebbero essere convocati per la trasferta di Venezia.

Buone notizie dall'infermeria per Massimiliano Allegri. Alla ripresa della preparazione, prevista questo pomeriggio a Castel Volturno, il tecnico del Napoli ritroverà in gruppo Anguissa, Olivera e Alisson. Le condizioni dei tre calciatori saranno valutate attentamente dallo staff, ma la loro convocazione per la sfida di sabato contro il Venezia appare ormai molto probabile.

Anguissa, Olivera e Alisson: il vero rientro può arrivare col Bodo

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la presenza dei tre nella lista dei convocati per Venezia non sarebbe in discussione. Resta invece grande prudenza sul loro possibile impiego durante la partita: Allegri non vuole correre rischi inutili e potrebbe portarli in panchina soprattutto per permettere loro di riassaporare l'atmosfera della gara. Il vero rientro in campo di Anguissa, Olivera e Alisson potrebbe quindi essere rinviato al 20 ottobre, quando il Napoli affronterà il Bodo in Champions League.