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Napoli, tensioni dopo il Villarreal, Il Mattino: "De Bruyne e Hojlund, stelle che non brillano"

Napoli, tensioni dopo il Villarreal, Il Mattino: "De Bruyne e Hojlund, stelle che non brillano"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:35Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
I due protagonisti dell'attacco azzurro non sono riusciti a incidere come sperato nella trasferta spagnola.

"Azzurri, De Bruyne e Hojlund le due stelle che non brillano". È questo il titolo dedicato al Napoli sulla prima pagina de Il Mattino di oggi, giovedì 15 ottobre 2026. Il quotidiano partenopeo analizza il momento complicato della squadra di Massimiliano Allegri dopo la sconfitta in Champions League contro il Villarreal.

Riflettori sul Napoli, De Bruyne e Hojlund sotto esame dopo la Champions

"Tensioni e insicurezze condizionano le gare", sottolinea il giornale, accendendo i riflettori soprattutto sulle prestazioni di Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund, dai quali ci si attende un contributo decisamente maggiore. I due protagonisti dell'attacco azzurro non sono riusciti a incidere come sperato nella trasferta spagnola.