Corbo durissimo: "Napoli acerbo e anziano, facile all'emozione e alla depressione"

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Antonio Corbo analizza la prestazione del Napoli contro il Villarreal, soffermandosi sulle difficoltà degli azzurri dopo l'ottimo avvio di partita.

Antonio Corbo, nel suo editoriale per La Repubblica, analizza la prova del Napoli contro il Villarreal e individua nel gol realizzato dopo appena otto minuti uno dei momenti chiave della partita: "L'euforia di un gol trovato dopo soli otto minuti tradisce una squadra che sa essere acerba ed anziana, facile all'emozione e alla depressione, accade alle formazioni non sufficientemente solide e rodate".

Corbo: "Politano da troppo tempo in condizioni imperfette"

Il giornalista si sofferma poi sull'errore che porta al pareggio del Villarreal: "È fatale l'errore di Politano da troppo tempo in condizioni imperfette. Regala un assist all'avversario, il franco georgiano Mikautadze lanciato verso Milinkovic evidentemente sorpreso e con un giustificato attimo di ritardo in uscita. Il Napoli rimane sgomento e incerto da subire in tre minuti il secondo gol". Corbo prosegue sulle difficoltà del sistema adottato: "Non poteva accadere peggio ad una formazione che il Napoli indossa come un abito non suo, quindi a fatica. Se reggono bene due difensori, Rrahmani eccitato dal gol inziale e Rafa Marin che si fa ricordare molto bene dai suoi tifosi dello scorso anno, per gli altri è una gara sempre molto difficile. Perché sono tutti a disagio".