Corbo durissimo: "Napoli acerbo e anziano, facile all'emozione e alla depressione"
Antonio Corbo, nel suo editoriale per La Repubblica, analizza la prova del Napoli contro il Villarreal e individua nel gol realizzato dopo appena otto minuti uno dei momenti chiave della partita: "L'euforia di un gol trovato dopo soli otto minuti tradisce una squadra che sa essere acerba ed anziana, facile all'emozione e alla depressione, accade alle formazioni non sufficientemente solide e rodate".
Corbo: "Politano da troppo tempo in condizioni imperfette"
Il giornalista si sofferma poi sull'errore che porta al pareggio del Villarreal: "È fatale l'errore di Politano da troppo tempo in condizioni imperfette. Regala un assist all'avversario, il franco georgiano Mikautadze lanciato verso Milinkovic evidentemente sorpreso e con un giustificato attimo di ritardo in uscita. Il Napoli rimane sgomento e incerto da subire in tre minuti il secondo gol". Corbo prosegue sulle difficoltà del sistema adottato: "Non poteva accadere peggio ad una formazione che il Napoli indossa come un abito non suo, quindi a fatica. Se reggono bene due difensori, Rrahmani eccitato dal gol inziale e Rafa Marin che si fa ricordare molto bene dai suoi tifosi dello scorso anno, per gli altri è una gara sempre molto difficile. Perché sono tutti a disagio".
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