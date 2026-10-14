Napoli ko, Il Roma: quanti interrogativi! A Venezia serve una risposta immediata

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Il Roma analizza il ko di Champions del Napoli e guarda già alla trasferta di Venezia: Allegri dovrà evitare che dubbi e insicurezze si trascinino in campionato.

L'edizione odierna de Il Roma analizza la sconfitta del Napoli sul campo del Villarreal, soffermandosi soprattutto sulla gestione della partita: "Il Napoli, invece, torna a casa con molti interrogativi. Non tanto per una sconfitta esterna in Champions, quanto per la gestione della gara: dopo essere passato avanti e aver sfiorato il raddoppio, ha smesso progressivamente di comandare, ha regalato il pareggio e non ha più ritrovato continuità. Il secondo tempo, in particolare, ha mostrato una squadra incapace di cambiare inerzia quando la partita si era ormai messa dalla parte del Villarreal".

Il Roma: "Per Allegri servirà una risposta immediata"

L'attenzione si sposta adesso sulla trasferta di sabato contro il Venezia, che arriverà alla sfida dopo l'esonero di Giovanni Stroppa. Il quotidiano scrive: "Per Allegri servirà quindi una risposta immediata, prima ancora sul piano dell'atteggiamento che su quello del risultato. Dopo una serata europea così negativa, il rischio sarebbe trascinare dubbi e insicurezze anche in campionato". La gara di Venezia assume così un peso importante anche in vista del successivo impegno europeo: "Venezia diventa invece l'occasione per reagire, ritrovare aggressività e riprendere il cammino prima del successivo appuntamento di Champions martedì col Bodo/Glimt".