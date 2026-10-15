Prima pagina Tensione Juve, Tuttosport: "Spalletti si gioca il futuro"

vedi letture

"Wolter svolti?". È questo il titolo principale scelto da Tuttosport per la prima pagina di oggi, giovedì 15 ottobre 2026. Il quotidiano torinese dedica l'apertura alla Juventus, impegnata questa sera alle ore 21 a Vigo contro il Celta in Europa League, con particolare attenzione a Nick Woltemade, chiamato a dare una svolta alla propria stagione.

Rflettori sulla Juventus e su Woltemade

"Il tedesco a Vigo ha un'occasione che non può sprecare: per Spalletti oggi è per il suo futuro", scrive il giornale. L'attaccante, finora deludente, deve convincere allenatore e società, che per gennaio starebbe già cercando un nuovo centravanti da affiancare a Kolo Muani. Spalletti chiede una reazione: "Conto su di lui e ho già attivato la modalità battaglia. Chiedo ferocia. Questa è una Champions 2: vogliamo arrivare in fondo".