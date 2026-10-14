Male De Bruyne, Repubblica: disguido con Allegri! Tira aria di stop

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Kevin De Bruyne potrebbe partire dalla panchina contro il Venezia dopo quanto accaduto col Villarreal. Allegri prepara inoltre un ampio turnover.

Potrebbe arrivare un turno di riposo per Kevin De Bruyne nella prossima sfida di campionato contro il Venezia. Come riferisce l'edizione online de La Repubblica, durante il secondo tempo della gara persa contro il Villarreal si sarebbe verificato un disguido tra il centrocampista belga e la panchina. De Bruyne avrebbe dovuto arretrare il proprio raggio d'azione, senza però recepire l'indicazione. Il quotidiano aggiunge: "KDB continua invece a gesticolare ed è insofferente per gli errori di chi lo circonda. Ci sono molte cose da chiarire pure nello spogliatoio, al di là dei problemi sul campo".

Napoli, turnover a Venezia: pronti cinque cambi

In vista della trasferta di Venezia, Allegri starebbe pensando a un turnover piuttosto ampio anche alla luce degli impegni ravvicinati. Secondo La Repubblica, sono pronti a tornare dal primo minuto Meret, Spinazzola, Lobotka, Neres e Lang. Diverse novità, dunque, rispetto alla formazione schierata in Champions League all'Estadio de la Ceramica, con De Bruyne che potrebbe essere uno dei giocatori destinati inizialmente alla panchina.