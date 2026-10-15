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Disastro italiano in Europa, Gazzetta dello Sport: "Scempions"

Disastro italiano in Europa, Gazzetta dello Sport: "Scempions"TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:54Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
"Champions, quattro sconfitte: non era mai successo", sottolinea la Rosea

"Scempions". È questo il titolo a caratteri cubitali scelto da La Gazzetta dello Sport per la prima pagina dell'edizione di oggi, giovedì 15 ottobre 2026. Il quotidiano sportivo dedica la sua apertura alla serata da incubo delle squadre italiane nelle competizioni europee, con quattro sconfitte e un bilancio pesantissimo.

Champions League, il crollo delle italiane: quattro sconfitte

"Champions, quattro sconfitte: non era mai successo", sottolinea la Rosea, soffermandosi soprattutto sul clamoroso tracollo della Roma contro il Real Madrid. I giallorossi, avanti 3-1, si sono fatti rimontare fino al 3-4, subendo il ribaltone in appena otto minuti. "Gasp perde Koné e Dybala", evidenzia il quotidiano, riportando anche le parole di Mourinho: "Giallorossi superiori, poi...".

Serata amara anche per il Como, rimontato e sconfitto 3-2 dal Feyenoord. Dopo i passi falsi di Inter e Napoli, arriva dunque un'altra doppia delusione per il calcio italiano.