Di Lorenzo stecca contro il Belgio: giudizi negativi sui quotidiani sportivi

Di Lorenzo stecca contro il Belgio: giudizi negativi sui quotidiani sportiviTuttoNapoli.net
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Oggi alle 09:50Rassegna Stampa
di Daniele Rodia
Prestazione negativa del capitano del Napoli nella gara Italia-Belgio di ieri sera: giudizi tremendi da parte dei quotidiani sportivi.

Serataccia per Giovanni Di Lorenzo contro il Belgio di Kevin De Bruyne. Il capitano del Napoli è stato in balia dei calciatori avversari. Di seguito i voti e le pagelle dei quotidiani sportivi:

﻿﻿Corriere dello Sport 5. Si tiene ai margini, ma da quella parte però si scende che è un piacere.

﻿﻿Gazzetta dello Sport 4,5. D'accordo Godts è una fuoriserie, ma perderne le tracce fin da subito è un po' troppo: non si ricorda una sua iniziativa pungente. Leggero e senza la forza di spingere, vive ai margini.

﻿﻿Tuttosport 5. Rincorre Godts vanamente: in affanno praticamente per tutta la partita.

﻿﻿Corriere della Sera 5. In attesa di Palestra, fa quel che può: molto poco.