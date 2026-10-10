Allegri, lungo discorso alla squadra: "Oggi prima il risultato, poi il bel gioco!"

Allegri ha parlato a lungo con il Napoli alla vigilia del Frosinone. Il tecnico chiede pazienza e fiducia: in questo momento il risultato viene prima

Un lungo confronto con la squadra per indicare la strada da seguire in un momento complicato. Durante l'allenamento di ieri a Castel Volturno, Massimiliano Allegri si è intrattenuto a lungo con i suoi giocatori alla vigilia di Napoli-Frosinone. Come racconta Il Mattino, il messaggio del tecnico è stato improntato soprattutto alla pazienza: con tanti indisponibili e la necessità di recuperare terreno in classifica, la priorità è ritrovare progressivamente fiducia e certezze.

Allegri chiede pazienza: prima il risultato, poi il bel gioco

Il quotidiano ricostruisce così il senso del discorso dell'allenatore: "A Max non importa nulla se sarà o meno un bel vedere: all'estetica penserà a guarigione avvenuta. Ma ieri nel lungo colloquio che ha avuto con la sua squadra ha invocato la pazienza. Vuole che il Napoli ritrovi fiducia, uomini e gioco un po' per volta". Allegri punta dunque innanzitutto sulla concretezza e sulla solidità del gruppo: il miglioramento del gioco dovrà procedere di pari passo con il recupero degli infortunati e delle certezze smarrite.