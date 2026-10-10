Emergenza infortuni, la mossa di Allegri: convocato un Primavera
L'emergenza non è ancora alle spalle, ma Massimiliano Allegri comincia a recuperare uomini importanti in vista di Napoli-Frosinone. Come scrive il Corriere della Sera, tra le novità ci sono Beukema e David Neres. Il difensore potrebbe trovare spazio durante la partita dopo una lunga assenza, mentre per il brasiliano si avvicina il ritorno nell'undici iniziale, che manca da gennaio. Tra i convocati ci sarà anche Pereyra della Primavera.
Neres verso il ritorno dal primo minuto
Il quotidiano sottolinea la necessità per gli azzurri di reagire alle nuove assenze recuperando gradualmente gli altri indisponibili: "Quanto all'esterno brasiliano, é candidato a partire dal primo minuto, e sarebbe la prima volta da gennaio scorso. Convocato anche Pereyra della Primavera. È il momento per il Napoli di ricompattarsi, di far fronte ai nuovi infortuni (Olivera, Vergara, Favasuli) con il rientro di quelli più antichi, di distribuire forze ed energie".
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