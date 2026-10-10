Olivera brucia le tappe: spunta una novità sui tempi di recupero
L'infermeria del Napoli potrebbe cominciare progressivamente a svuotarsi. Dopo i segnali positivi arrivati da Frank Zambo Anguissa, il prossimo recupero dovrebbe essere quello di Mathias Olivera. Come scrive il Corriere dello Sport, l'esterno uruguaiano si era fermato durante gli impegni con la nazionale a causa di una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro.
Olivera può rientrare per il Venezia
I tempi di recupero non dovrebbero essere particolarmente lunghi. Massimiliano Allegri ha infatti confermato in conferenza stampa che Olivera dovrebbe tornare a disposizione al massimo entro una settimana. L'obiettivo diventa quindi la sfida di sabato prossimo contro il Venezia, quando il tecnico potrebbe ritrovare un'altra soluzione importante sulle corsie dopo le numerose assenze delle ultime settimane.
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