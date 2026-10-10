Conferenza Allegri, CdM applaude: "Napoli poco lucido, ma lui sa calmare l'ambiente"
Nel suo editoriale sul Corriere del Mezzogiorno, Vittorio Zambardino si concentra soprattutto sull'effetto prodotto da Massimiliano Allegri in un ambiente scosso dagli infortuni e da un avvio di stagione complicato. Il giornalista descrive il clima precedente alla conferenza stampa come quello di "una città che pensava di non avere più una squadra competitiva, causa dieci infortuni", tra contestazioni per il mercato e "un clima social in furia autodistruttiva". Poi l'intervento dell'allenatore: "Alle due ha parlato Max, l’uomo dai nervi distesi".
Il Corriere del Mezzogiorno: "Il gruppo manca di lucidità"
Allegri, però, non si limita a tranquillizzare l'ambiente. Zambardino riprende soprattutto il passaggio del tecnico sulla gestione dei momenti decisivi: "Il gruppo non sa cogliere, perlomeno non ha saputo farlo finora, il momento strategico che decide una partita". Il riferimento è allo 0-2 di Milano e al finale di Firenze, episodi che secondo l'editorialista evidenziano un problema più profondo: "Tradotto, significa che il gruppo manca di lucidità. E questo è forse il problema chiave del Napoli di quest’anno e non è piccolo come problema". La conclusione riconosce però un merito preciso al tecnico: "Va però riconosciuto ad Allegri di saper calmare l’ambiente".
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Frosinone
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro