Conferenza Allegri, CdM applaude: "Napoli poco lucido, ma lui sa calmare l'ambiente"

Analisi sul momento del Napoli e il ruolo di Massimiliano Allegri, capace di riportare equilibrio nonostante infortuni, tensioni e risultati deludenti.

Nel suo editoriale sul Corriere del Mezzogiorno, Vittorio Zambardino si concentra soprattutto sull'effetto prodotto da Massimiliano Allegri in un ambiente scosso dagli infortuni e da un avvio di stagione complicato. Il giornalista descrive il clima precedente alla conferenza stampa come quello di "una città che pensava di non avere più una squadra competitiva, causa dieci infortuni", tra contestazioni per il mercato e "un clima social in furia autodistruttiva". Poi l'intervento dell'allenatore: "Alle due ha parlato Max, l’uomo dai nervi distesi".

Il Corriere del Mezzogiorno: "Il gruppo manca di lucidità"

Allegri, però, non si limita a tranquillizzare l'ambiente. Zambardino riprende soprattutto il passaggio del tecnico sulla gestione dei momenti decisivi: "Il gruppo non sa cogliere, perlomeno non ha saputo farlo finora, il momento strategico che decide una partita". Il riferimento è allo 0-2 di Milano e al finale di Firenze, episodi che secondo l'editorialista evidenziano un problema più profondo: "Tradotto, significa che il gruppo manca di lucidità. E questo è forse il problema chiave del Napoli di quest’anno e non è piccolo come problema". La conclusione riconosce però un merito preciso al tecnico: "Va però riconosciuto ad Allegri di saper calmare l’ambiente".