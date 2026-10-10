Tour de force senza due azzurri: entrambi torneranno dopo la prossima sosta

L'infermeria del Napoli si svuoterà gradualmente. Dopo Anguissa e Olivera toccherà ad Alisson, mentre per Favasuli e Vergara bisognerà attendere più a lungo.

Il Napoli attende di recuperare progressivamente i tanti giocatori attualmente indisponibili. Dopo Anguissa e Olivera, il successivo a rientrare dovrebbe essere Alisson Santos, anche se servirà ancora un po' di tempo prima di rivederlo a disposizione di Massimiliano Allegri. Più lunghi, invece, i tempi previsti per Favasuli e Vergara, entrambi fermatisi durante la sosta per gli impegni con le rispettive nazionali.

Favasuli e Vergara dopo la sosta, Buongiorno sarà l'ultimo

Per Favasuli e Vergara si prospetta circa un mese di stop, con il rientro indicato dopo la seconda sosta per le nazionali: nel mirino ci sarebbe dunque Napoli-Torino del 21 novembre. Ancora più lunga l'attesa per Alessandro Buongiorno, destinato a essere l'ultimo dei sei infortunati a tornare in campo. Il difensore è indisponibile dall'estate dopo l'operazione alla radice del menisco mediale del ginocchio destro.