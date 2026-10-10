Anguissa sta per tornare! Ha una data in mente per il rientro in campo

Frank Anguissa migliora e punta la trasferta di Champions contro il Villarreal. I prossimi giorni saranno decisivi, con il Venezia come possibile alternativa.

Tra gli indisponibili del Napoli, Frank Zambo Anguissa è quello che potrebbe tornare per primo a disposizione di Massimiliano Allegri. Il centrocampista ha messo nel mirino la sfida di martedì contro il Villarreal, seconda giornata della fase campionato di Champions League. Il camerunese è fermo dalla trasferta del Franchi, quando aveva rimediato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Sono ormai trascorse tre settimane dallo stop e le sue condizioni sono in miglioramento.

Anguissa, decisivi i prossimi giorni

Il Napoli entrerà questa sera in un ciclo particolarmente intenso, con nove partite fino all'8 novembre e impegni praticamente ogni tre giorni. Per questo recuperare Anguissa rappresenterebbe una risorsa importante per Allegri. I prossimi allenamenti chiariranno se potrà essere convocato per la trasferta all'Estadio de la Cerámica. In caso contrario, l'obiettivo diventerebbe il successivo appuntamento di campionato contro il Venezia.