Bagni di ghiaccio, terapia della luce rossa e non solo: McTominay non si è mai fermato

Scott McTominay è tornato in gruppo dopo aver ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva. Durante il periodo lontano dal campo ha continuato ad allenarsi

Scott McTominay è tornato ad allenarsi con il gruppo da martedì, dopo aver ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva, ma durante il periodo di stop non ha mai smesso di lavorare. Come racconta il Corriere della Sera, fatta eccezione per la permanenza in ospedale, il centrocampista del Napoli ha continuato a comportarsi da atleta, riprendendo gradualmente confidenza con il pallone e portando avanti con costanza il lavoro di potenziamento muscolare.

McTominay tra bagni di ghiaccio e terapia della luce rossa

Particolare attenzione è stata riservata anche alle terapie personalizzate. Lo scozzese si sottopone regolarmente a bagni di ghiaccio e terapia della luce rossa, utilizzata nel suo programma per favorire il recupero fisico e migliorare la qualità del sonno. Il quotidiano spiega che McTominay "si siede di fronte a un pannello a luce rossa: una tecnologia che stimola la rigenerazione cellulare, riduce le infiammazioni muscolari e favorisce il rilassamento". Ora il centrocampista può concentrarsi sul progressivo ritorno in campo.