Vergara, infortunio meno grave del previsto? Tempi di recupero più brevi: i dettagli

Vergara continua il percorso di recupero e punta a rientrare contro il Bodo/Glimt. In alternativa si spera di riaverlo per la successiva sfida con la Roma.

Antonio Vergara non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida di questa sera contro il Frosinone, ma arrivano segnali incoraggianti sul suo recupero. Secondo quanto riferisce Il Mattino, il giovane calciatore del Napoli "sta stringendo i denti e ha messo nel mirino la gara con il Bodo Glimt". L'obiettivo è dunque provare ad accorciare i tempi per tornare a disposizione nelle prossime settimane.

Vergara, Bodo/Glimt nel mirino: alternativa Roma

Vergara dovrebbe saltare almeno altre tre o quattro partite prima di poter tornare in campo. La prima data cerchiata in rosso è quella del 20 ottobre, quando il Napoli affronterà il Bodo/Glimt. Qualora il recupero non fosse completato in tempo, l'appuntamento successivo diventerebbe Napoli-Roma del 24 ottobre, gara dell'ottava giornata di Serie A in programma al Maradona.