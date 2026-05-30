Prima pagina

Allegri pensa già al Napoli, Repubblica: "Già al lavoro per la sua nuova squadra"

Allegri pensa già al Napoli, Repubblica: "Già al lavoro per la sua nuova squadra"
Oggi alle 08:20Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

L'ormai nuovo tecnico del Napoli Massimiliano Allegri è già alla ricerca di nuovi innesti per la sua squadra. Il mercato deve ancora iniziare per ci potrebbero già essere i primi obiettivi per rinforzare l'organico a disposizione. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione napoletana de La Repubblica: "Allegri lavora alla nuova squadra"