Fiorentina-Napoli, biglietti esauriti dai napoletani: ecco quanti saranno al Franchi
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Il Napoli non sarà solo nella delicata trasferta contro la Fiorentina.
Il Napoli non sarà solo nella delicata trasferta contro la Fiorentina. Come riferisce La Repubblica, al Franchi è prevista la presenza di circa 300 tifosi azzurri, pronti a sostenere la squadra di Massimiliano Allegri. Anche i sostenitori del Napoli residenti in Campania avranno la possibilità di seguire la squadra a Firenze, sebbene il numero di biglietti messi a disposizione sia risultato nettamente inferiore rispetto alla domanda.
Fiorentina-Napoli, circa 300 tifosi azzurri al Franchi per sostenere la squadra di Allegri
Il sostegno del pubblico azzurro accompagnerà dunque il Napoli in una trasferta importante. Dopo il successo ottenuto contro il Bologna, l'obiettivo è dare continuità al risultato e conquistare altri punti prima della sosta, aumentando fiducia ed entusiasmo nell'ambiente.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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