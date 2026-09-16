Fiorentina-Napoli, biglietti esauriti dai napoletani: ecco quanti saranno al Franchi

Fiorentina-Napoli, biglietti esauriti dai napoletani: ecco quanti saranno al FranchiTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:30Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il Napoli non sarà solo nella delicata trasferta contro la Fiorentina.

Il Napoli non sarà solo nella delicata trasferta contro la Fiorentina. Come riferisce La Repubblica, al Franchi è prevista la presenza di circa 300 tifosi azzurri, pronti a sostenere la squadra di Massimiliano Allegri. Anche i sostenitori del Napoli residenti in Campania avranno la possibilità di seguire la squadra a Firenze, sebbene il numero di biglietti messi a disposizione sia risultato nettamente inferiore rispetto alla domanda.

Fiorentina-Napoli, circa 300 tifosi azzurri al Franchi per sostenere la squadra di Allegri

Il sostegno del pubblico azzurro accompagnerà dunque il Napoli in una trasferta importante. Dopo il successo ottenuto contro il Bologna, l'obiettivo è dare continuità al risultato e conquistare altri punti prima della sosta, aumentando fiducia ed entusiasmo nell'ambiente.