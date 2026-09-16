De Bruyne si prende il Napoli: è sempre più centrale nei piani di Allegri

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Nel finale KDB ha stretto i denti nonostante i crampi, restando in campo e continuando a dare il proprio contributo fino all’ultimo.

Kevin De Bruyne si sta prendendo un ruolo sempre più importante nel Napoli di Massimiliano Allegri. Dopo la gestione più prudente delle prime giornate, con un utilizzo part-time contro Genoa e Como, il centrocampista belga è ormai diventato una presenza stabile nell’undici titolare azzurro. La svolta, come sottolinea Repubblica, è stata agevolata anche dall’emergenza a centrocampo, con gli stop di Scott McTominay e Frank Anguissa. Ma De Bruyne sta conquistando spazio soprattutto attraverso le sue prestazioni, dimostrando di poter garantire continuità e intensità anche al di là delle assenze dei compagni.

De Bruyne sempre più centrale nel Napoli di Allegri

Un segnale significativo è arrivato contro il Bologna. Nel finale KDB ha stretto i denti nonostante i crampi, restando in campo e continuando a dare il proprio contributo fino all’ultimo. Un episodio che racconta non soltanto la sua condizione atletica in crescita, ma anche la disponibilità al sacrificio e la volontà di diventare sempre più centrale nel progetto di Allegri.