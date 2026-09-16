Centenario Napoli, a ottobre la Lega premierà Aurelio De Laurentiis

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Nel corso dell’ultima assemblea di Lega, Giuseppe B. Commisso, presidente della Fiorentina, ha ricevuto un riconoscimento per il centenario del club viola. Commisso jr ha poi preso la parola per ricordare il padre Rocco e ringraziare il presidente Simonelli e tutte le società per l’omaggio, accolto «con grande orgoglio e senso di responsabilità per il futuro».

De Laurentiis premiato ad ottobre

Un riconoscimento analogo sarà consegnato anche al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in occasione del Centenario del club azzurro. Il patron partenopeo ha partecipato all’ultima assemblea soltanto in collegamento e, per questo motivo, non ha potuto ritirare personalmente la targa.

La consegna è stata quindi rinviata alla prossima assemblea di Lega, in programma nel mese di ottobre, quando De Laurentiis potrà ricevere l’omaggio dedicato ai cento anni di storia del Napoli.