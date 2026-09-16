Occhi puntati su Anguissa: oggi il test decisivo per il rientro

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Il centrocampista azzurro ha saltato le ultime due partite contro Arsenal e Bologna

Tiene banco in casa Napoli la situazione di Frank Anguissa. Il centrocampista azzurro ha saltato le ultime due partite contro Arsenal e Bologna e non ha ancora recuperato completamente dall'affaticamento che lo ha costretto a fermarsi. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Anguissa ha svolto allenamento differenziato, un primo passo in avanti nel percorso verso il rientro. Le sue condizioni, però, richiedono ancora prudenza e saranno le prossime ore a fornire indicazioni più precise.

Anguissa verso Fiorentina-Napoli, lavoro differenziato per il centrocampista: oggi si valuteranno le condizioni

Il quotidiano sottolinea infatti che il centrocampista “ancora non sta benissimo, non come vorrebbe, né come dovrebbe”. La seduta di questa mattina diventerà quindi importante per capire se l'affaticamento sia stato definitivamente smaltito. Allegri attende risposte prima di decidere se potrà contare su Anguissa contro la Fiorentina.