Italia, le possibili convocazioni di Mancini: ci sono quattro azzurri

Italia, le possibili convocazioni di Mancini: ci sono quattro azzurriTuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:40Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Al termine della quinta giornata di Serie A, il campionato si fermerà infatti per lasciare spazio alla Nations League.

Il Corriere dello Sport si proietta verso i prossimi impegni della Nazionale italiana, facendo il punto anche sui calciatori che potrebbero rientrare nella lista dei convocati del commissario tecnico Roberto Mancini. Al termine della quinta giornata di Serie A, il campionato si fermerà infatti per lasciare spazio alla Nations League. Il programma dell’Italia prenderà ufficialmente il via domenica 20 settembre, quando in serata gli azzurri si ritroveranno a Coverciano per iniziare la preparazione.

Italia, Mancini prepara le convocazioni: raduno a Coverciano e poi la sfida contro il Belgio

Portieri: Donnarumma (PSG), Vicario (Juventus), Carnesecchi (Atalanta), Caprile (Cagliari).
Difensori: Di Lorenzo (Napoli), Mancini (Roma), Gatti (Juventus), Bastoni (Inter), Coppola (Paris Fc), Scalvini
(Atalanta), Calafiori (Arsenal), Dimarco (Inter), Bellanova (Atalanta), Palestra (Chelsea) o uno tra Kayode (Brentford),
Favasuli (Napoli), Lulli (Roma).
Centrocampisti: Tonali (Tottenham), Barella (Inter), Cristante (Roma), Fagioli (Fiorentina), Romano (Cagliari),
Doumbia (Sporting Lisbona), Gaetano (Atalanta) o Ricci (Como), Pisilli (Roma) o Mandragora (Torino).
Esterni: Politano (Napoli), Vergara (Napoli), Inacio (Borussia Dt), Zaccagni (Lazio) o Cambiaghi (Bologna).
Attaccanti : Kean (Como), P. Esposito (Inter), Retegui (Al-Qadsiah), Raspadori (Atalanta), Scamacca (Atalanta)