Allegri, rabbia solo rimandata: cosa succederà quando i nazionali torneranno a Castel Volturno
Massimiliano Allegri ha deciso di gestire diversamente questa lunga sosta del Napoli. Come racconta l’edizione odierna de Il Mattino, gli azzurri rimasti a Castel Volturno hanno lavorato fino a venerdì mattina e torneranno al centro sportivo martedì, dopo tre giorni di riposo. Il tecnico ha momentaneamente messo da parte la tensione esplosa dopo il pareggio di Firenze, anche perché in questi giorni deve fare i conti con dieci calciatori assenti per gli impegni con le rispettive nazionali.
Allegri rimanda la strigliata: confronto con il gruppo al completo
Le parole pronunciate al Franchi non sono state dimenticate, ma Allegri non ritiene utile concentrare la propria rabbia soltanto sui giocatori rimasti a Castel Volturno. Il confronto è quindi soltanto rinviato. Il quotidiano napoletano sintetizza così il clima: “C’è tempo per le strigliate: li aspetta tutti al ritorno”. Quando i nazionali saranno nuovamente a disposizione, il tecnico potrà rivolgersi all’intero gruppo e iniziare a preparare la ripartenza contro il Frosinone.
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