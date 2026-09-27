Caso Malagò, ore decisive per la FIGC: commissariamento al voto

Malagò, giorni decisivi per la presidenza FIGC: il CONI valuta il commissariamento mentre Ceferin richiama l’autonomia federale.

Giorni decisivi per Giovanni Malagò e per il futuro della FIGC. Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, dopo le prime partite della Nations League la Giunta CONI sarà chiamata ad affrontare il caso legato alla candidatura del presidente federale e alla possibile violazione dei principi sul tesseramento. La vicenda nasce dal ricorso di Renato Miele e ruota attorno alla diversa interpretazione dei requisiti necessari per candidarsi alla presidenza federale. Il CONI ha avviato approfondimenti giuridici, mentre la FIGC sta preparando le proprie controdeduzioni. L’esistenza del contrasto interpretativo e delle verifiche è confermata anche da ANSA e da altre ricostruzioni delle ultime settimane. ANSA.it

Ceferin avverte sull’autonomia: sullo sfondo c’è anche Euro 2032

La vicenda assume una dimensione internazionale dopo le dichiarazioni del presidente UEFA Aleksander Ceferin, che ha ribadito la posizione di UEFA e FIFA a tutela dell’autonomia delle federazioni e ha spiegato che situazioni di incertezza e possibili ingerenze esterne possono incidere sulla fiducia dell’organismo europeo verso l’Italia in vista di Euro 2032. La FIGC, intanto, sta procedendo con l’organizzazione del torneo: entro il 30 settembre trasmetterà alla UEFA i dossier delle sedi ritenute idonee, prima della successiva scelta delle cinque città italiane. FIGC Secondo la ricostruzione della Gazzetta, un eventuale cambio al vertice potrebbe inoltre incidere sui rapporti istituzionali e commerciali avviati durante la presidenza Malagò; si tratta però, allo stato attuale, di possibili conseguenze e non di effetti già verificatisi.