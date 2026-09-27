Nuovo centro sportivo, prende quota Qualiano: ecco la zona ed i dettagli dei lavori

Il Napoli punta su Qualiano per il nuovo centro sportivo: De Laurentiis progetta una cittadella con dieci campi.

Il Napoli continua a lavorare alla realizzazione della sua nuova casa e guarda con particolare attenzione all’area di Qualiano. Come riferisce oggi Il Roma, tra le diverse ipotesi prese in considerazione dal club quella a nord della città sarebbe al momento la soluzione più concreta. L’area individuata si trova in località Pozzonovo-Cardinale, lungo la direttrice di via Ripuario, e presenta caratteristiche ritenute favorevoli anche dal punto di vista logistico, grazie ai collegamenti con l’area flegrea, il litorale giuglianese, l’Asse Mediano e la Circumvallazione.

De Laurentiis pensa a una cittadella: campi, foresteria e settore giovanile

L’idea del presidente Aurelio De Laurentiis andrebbe oltre la costruzione di un semplice centro d’allenamento. Il progetto prevederebbe dieci campi da calcio, palestre, spogliatoi, una foresteria, parcheggi e spazi aperti, con l’obiettivo di riunire prima squadra e settore giovanile in un’unica struttura moderna e autonoma. Secondo il quotidiano napoletano, prima dell’avvio dei lavori restano diversi passaggi amministrativi e autorizzativi da completare, compresa la definizione dell’iter legato alla ZES. La prospettiva indicata è comunque chiara: “Centro sportivo a Qualiano: l’obiettivo è i lavori nel 2027”.