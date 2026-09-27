Allegri rivoluziona il Napoli? Difesa a tre, Favasuli sale: un titolare può essere sacrificato
La lunga sosta offre a Massimiliano Allegri l’occasione per ripensare il suo Napoli. Come racconta oggi Il Mattino, dopo gli allenamenti svolti fino a venerdì mattina gli azzurri rimasti a Castel Volturno godranno di tre giorni di riposo, prima della ripresa fissata per martedì. Il tecnico non considera intoccabile l’undici utilizzato finora e sta valutando cambiamenti anche importanti in vista del ritorno in campo contro il Frosinone.
Difesa a tre, sale Favasuli: Politano rischia il posto
Tra le idee allo studio prende quota soprattutto il passaggio alla difesa a tre, soluzione che permetterebbe ad Allegri di sfruttare maggiormente le caratteristiche e il buon momento di Costantino Favasuli. Una modifica tattica che potrebbe avere conseguenze anche per Matteo Politano, finora uno degli uomini di maggiore fiducia dell’allenatore ma potenzialmente sacrificabile nel nuovo sistema. Il quotidiano sottolinea infatti che Allegri “non ha undici nomi fissi in testa”, mentre “l’ipotesi più probabile è che Max inizi a immaginare una difesa a tre”. La sosta servirà dunque per sperimentare nuovi equilibri e capire quali interpreti possano accompagnare la possibile svolta.
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