Napoli-Frosinone, Allegri recupera un titolare: novità Meret, ma due azzurri restano fuori
Massimiliano Allegri ha concesso 72 ore di riposo al Napoli, ma alla ripresa degli allenamenti l’attenzione sarà rivolta soprattutto agli infortunati. In vista della sfida contro il Frosinone, il tecnico spera infatti di recuperare qualche elemento importante. Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, arrivano segnali incoraggianti soprattutto per Leonardo Spinazzola, che avrebbe buone possibilità di tornare a disposizione per la gara del Maradona.
Spinazzola verso il recupero, Meret da valutare: Anguissa e Alisson ancora fuori
Il possibile rientro di Spinazzola assumerebbe ancora più importanza considerando che Mathias Olivera, impegnato con la propria nazionale, rientrerà soltanto a ridosso della partita. Situazione ancora da verificare, invece, per Alex Meret, le cui condizioni saranno valutate alla ripresa del lavoro. Nessuna possibilità di recupero per Frank Anguissa e Alisson, destinati a restare ancora ai box e quindi indisponibili contro la formazione allenata da Massimiliano Alvini.
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