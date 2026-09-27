Anguissa-Napoli, rinnovo in salita: richiesta da 6mln! Tuttosport: "3 big di Serie A alla finestra"
Il futuro di Frank Zambo Anguissa torna al centro dell’attenzione. Secondo quanto racconta oggi Tuttosport, il centrocampista del Napoli ha un contratto in scadenza nel giugno 2027 e i primi approcci per il rinnovo non avrebbero portato a un’intesa. Il nodo sarebbe soprattutto economico: Anguissa percepisce circa 3,6 milioni netti a stagione, mentre il suo entourage avrebbe avanzato una richiesta da circa 6 milioni. Una distanza significativa che, al momento, avrebbe rallentato il dialogo con il club azzurro.
Inter su Anguissa, ma si muovono anche Juventus e Milan
La situazione contrattuale avrebbe attirato soprattutto l’attenzione dell’Inter, che già in passato aveva seguito Anguissa e continua a considerarlo un profilo interessante per rinforzare il centrocampo. Il quotidiano sottolinea come sul camerunese ci siano però anche Juventus e Milan, pronte a seguire l’evoluzione della vicenda qualora il rinnovo con il Napoli continuasse a non sbloccarsi. Lo scenario viene sintetizzato dal titolo di Tuttosport: “Anguissa gela il Napoli e l’Inter lo tiene d’occhio”. La priorità del giocatore resta comunque il recupero dall’infortunio, mentre la questione contrattuale potrebbe diventare uno dei temi di mercato dei prossimi mesi.
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