Anguissa-Napoli, rinnovo in salita: richiesta da 6mln! Tuttosport: "3 big di Serie A alla finestra"

Rinnovo Anguissa in salita con il Napoli: distanza sull’ingaggio, mentre Inter, Juventus e Milan seguono la situazione.

Il futuro di Frank Zambo Anguissa torna al centro dell’attenzione. Secondo quanto racconta oggi Tuttosport, il centrocampista del Napoli ha un contratto in scadenza nel giugno 2027 e i primi approcci per il rinnovo non avrebbero portato a un’intesa. Il nodo sarebbe soprattutto economico: Anguissa percepisce circa 3,6 milioni netti a stagione, mentre il suo entourage avrebbe avanzato una richiesta da circa 6 milioni. Una distanza significativa che, al momento, avrebbe rallentato il dialogo con il club azzurro.

Inter su Anguissa, ma si muovono anche Juventus e Milan

La situazione contrattuale avrebbe attirato soprattutto l’attenzione dell’Inter, che già in passato aveva seguito Anguissa e continua a considerarlo un profilo interessante per rinforzare il centrocampo. Il quotidiano sottolinea come sul camerunese ci siano però anche Juventus e Milan, pronte a seguire l’evoluzione della vicenda qualora il rinnovo con il Napoli continuasse a non sbloccarsi. Lo scenario viene sintetizzato dal titolo di Tuttosport: “Anguissa gela il Napoli e l’Inter lo tiene d’occhio”. La priorità del giocatore resta comunque il recupero dall’infortunio, mentre la questione contrattuale potrebbe diventare uno dei temi di mercato dei prossimi mesi.