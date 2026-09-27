Lucca e Lang, scatta l’allarme Napoli: tre mesi per convincere, cosa può succedere a gennaio

Lucca e Lang devono cambiare passo: il Napoli li aspetta, ma i prossimi tre mesi saranno decisivi.

Lorenzo Lucca e Noa Lang sono chiamati a cambiare passo. Secondo quanto racconta oggi Il Mattino, il Napoli si aspettava finora un rendimento superiore dai due calciatori, arrivati per aumentare le alternative a disposizione di Massimiliano Allegri. L’olandese deve recuperare terreno nelle gerarchie degli esterni, mentre l’attaccante italiano è alla ricerca di maggiore incisività, soprattutto in zona gol. La lunga sosta diventa quindi un’occasione importante per entrambi per provare a conquistare maggiore spazio.

Lang e Lucca, gennaio è lontano ma il Napoli li osserva

Al momento un’eventuale cessione nel mercato invernale non sarebbe un tema all’ordine del giorno: prima ci sono tre mesi decisivi per la stagione e la possibilità per entrambi di invertire la tendenza. La situazione più netta, secondo il quotidiano, riguarda Lang: “Lang per adesso è bocciato”. Anche Lucca, però, rischia di vedere diminuire ulteriormente il proprio spazio “se non cambia ogni cosa”. Il Napoli aspetta dunque una risposta sul campo prima di fare qualsiasi valutazione sul futuro dei due calciatori.