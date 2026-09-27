Vergara in tribuna contro il Belgio: svelato il motivo della scelta di Mancini

Vergara in tribuna contro il Belgio per scelta tecnica: il Corriere dello Sport svela la decisione di Mancini.

Antonio Vergara era uno dei possibili candidati a una maglia da titolare contro il Belgio, ma alla fine Roberto Mancini ha deciso di mandarlo addirittura in tribuna. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ricostruisce le scelte del ct, che aveva individuato nel talento del Napoli e in Nicolò Zaniolo due possibili soluzioni sulla fascia destra. Entrambi, però, hanno seguito dalla tribuna dell’Olimpico la sconfitta degli azzurri nella prima giornata della fase a gironi di Nations League.

Vergara, nessun problema fisico: decisione tecnica di Mancini

Se per Zaniolo hanno inciso le condizioni fisiche, tanto da spingere lo staff azzurro a interromperne il ritiro e riconsegnarlo all’Udinese, per Vergara la situazione è differente. Il quotidiano chiarisce infatti che il giocatore del Napoli è finito in tribuna “per scelta tecnica”. Mancini lo aveva preso in considerazione anche per sopperire alla mancanza di esterni di ruolo nel 4-3-3, pur essendo Vergara un calciatore con caratteristiche differenti da quelle di un’ala pura. Alla fine, però, il ct ha scelto di non inserirlo neppure tra i calciatori a disposizione contro il Belgio.