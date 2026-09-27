Vergara in tribuna contro il Belgio: svelato il motivo della scelta di Mancini
Antonio Vergara era uno dei possibili candidati a una maglia da titolare contro il Belgio, ma alla fine Roberto Mancini ha deciso di mandarlo addirittura in tribuna. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ricostruisce le scelte del ct, che aveva individuato nel talento del Napoli e in Nicolò Zaniolo due possibili soluzioni sulla fascia destra. Entrambi, però, hanno seguito dalla tribuna dell’Olimpico la sconfitta degli azzurri nella prima giornata della fase a gironi di Nations League.
Vergara, nessun problema fisico: decisione tecnica di Mancini
Se per Zaniolo hanno inciso le condizioni fisiche, tanto da spingere lo staff azzurro a interromperne il ritiro e riconsegnarlo all’Udinese, per Vergara la situazione è differente. Il quotidiano chiarisce infatti che il giocatore del Napoli è finito in tribuna “per scelta tecnica”. Mancini lo aveva preso in considerazione anche per sopperire alla mancanza di esterni di ruolo nel 4-3-3, pur essendo Vergara un calciatore con caratteristiche differenti da quelle di un’ala pura. Alla fine, però, il ct ha scelto di non inserirlo neppure tra i calciatori a disposizione contro il Belgio.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Frosinone
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro