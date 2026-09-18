Allegri registra la difesa: numeri non preoccupano ma serve svolta al Franchi

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Si analizzano i dati del Napoli in questo avvio di stagione. Sono appena sufficienti i 6 gol segnati nei primi 360 minuti, un bottino che evidenzia già un certo ritardo rispetto alle principali concorrenti per la vetta. L’Inter, infatti, ne ha realizzati sette in più, mentre la Roma è arrivata esattamente al doppio delle reti. Numeri che fotografano una fase offensiva ancora alla ricerca del giusto equilibrio e della necessaria continuità, soprattutto se rapportati al rendimento delle dirette avversarie.

La difesa resta il principale campanello d’allarme

A preoccupare maggiormente, però, come si legge su Repubblica, sono le 5 reti incassate nelle prime giornate. Un dato che pesa ancora di più considerando che, sul piano difensivo, hanno fatto meglio anche squadre considerate di secondo piano come Cagliari e Frosinone. Entrambe hanno mostrato finora una solidità superiore rispetto a quella evidenziata dal gruppo guidato da Di Lorenzo e compagni. Per il Napoli, dunque, il problema non sembra riguardare soltanto la capacità di trovare con continuità la via del gol, ma anche la tenuta del reparto arretrato. Allegri già al Franchi aspetta risposte incoraggianti e progressi.