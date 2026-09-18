De Bruyne si fa in due: pronto doppio ruolo contro la Fiorentina
Dubbio Anguissa per Firenze. In mezzo al campo, indipendente dalla presenza o meno di Frank Anguissa nella lista dei convocati per Firenze, Massimiliano Allegri si affiderà nuovamente alla certezza rappresentata da Billy Gilmour e Stanislav Lobotka. La coppia di regia è ormai l'ossatura consolidata della mediana azzurra all'interno di un 4-2-3-1 estremamente fluido e dinamico.
A dare imprevedibilità alla manovra saranno come di consueto i movimenti di Kevin De Bruyne: il fuoriclasse belga agirà da trequartista a ridosso dell'unica punta Rasmus Højlund, ma avrà anche la libertà di abbassare il proprio raggio d'azione per supportare la costruzione dal basso insieme a Lobotka e Gilmour. Le sfumature dell'impianto tattico finale dipenderanno dal piano gara scelto da Allegri per affrontare un impegno ostico e delicato come quello del Franchi. Lo si legge sul Cds oggi in edicola.
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