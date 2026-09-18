Recupero Anguissa, piccolo spiraglio per domenica: la situazione

Recupero Anguissa, piccolo spiraglio per domenica: la situazioneTuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:10Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

L'attesa per le condizioni di Frank Anguissa accompagna il Napoli verso la vigilia della trasferta contro la Fiorentina. Come riportato dall'edizione odierna di Repubblica, il centrocampista camerunese ha svolto anche nella giornata di ieri una seduta di lavoro esclusivamente personalizzata, alternandosi questa volta tra la palestra e il terreno di gioco per proseguire il programma di ricondizionamento.

I segnali provenienti da Castel Volturno lasciano aperto solo un minimo spiraglio - si legge sul quotidiano - in vista della partenza per Firenze. L'obiettivo massimo resta una chiamata in extremis per la panchina, utile soprattutto a livello emotivo per il gruppo, fermo restando che Massimiliano Allegri non intende correre alcun rischio con il mediano dopo le recenti noie all'adduttore.