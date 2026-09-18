Napoli in emergenza? Repubblica: "Allegri senza mercato e già 6 assenti"

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L'emergenza infortuni continua a piegare il Napoli in vista della delicatissima trasferta contro la Fiorentina. Non tantissime le assenze ma quelle che ci sono, sono significative. Anche perché la stagione è appena iniziata. Come scrive Repubblica oggi in edicola, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di ben sei pedine fondamentali: restano infatti fermi ai box Meret, McTominay, Buongiorno, Alisson, Marianucci e Giovane, dissestando quasi tutti i reparti della formazione azzurra.

Infortuni Napoli e assenze: già 6 defezioni per Allegri

Un quadro decisamente complicato per il tecnico livornese, si legge, chiamato a far quadrare i conti con gli uomini contati dopo un avvio di stagione condizionato dai tre ko incassati nelle prime cinque uscite ufficiali. Senza grandi ritocchi arrivati dal mercato e con l'impossibilità di lavorare a rosa completa per dare un'identità definitiva alla squadra, Allegri si trova costretto a fare di necessità virtù, reinventando le rotazioni soprattutto a centrocampo per presentare un Napoli competitivo al Franchi.