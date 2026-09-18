Vergara e Politano, uno dei due fuori: le scelte di Mancini per l'Italia
Il piano di rinnovamento generazionale guidato da Roberto Mancini entra nel vivo in vista dei prossimi impegni di Nations League. Il commissario tecnico azzurro ha intenzione di imprimere una svolta netta, puntando con coraggio su profili giovani per costruire la Nazionale del futuro e ringiovanire l'organico. Oggi le convocazioni, le ultime novità sul Corriere dello Sport oggi in edicola.
Italia, le scelte di Mancini: anticipazione sui convocati
In quest'ottica di profondo cambiamento, Antonio Vergara guadagna posizioni rilevanti nelle gerarchie del CT. Il talento del Napoli viene preso in considerazione come ala destra, posizionandosi avanti persino a Samuele Inacio, diciottenne astro nascente del Borussia Dortmund su cui la Federazione intende accelerare per blindarlo ed evitare il rischio di un inserimento del Brasile, dato il suo doppio passaporto. A fare le spese di questo taglio della linea verde potrebbe essere proprio Matteo Politano: la chiamata dell'esterno azzurro, che alla vigilia sembrava scontata, appare ora fortemente a rischio in favore dei nuovi profili emergenti.
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