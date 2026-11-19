Allegri nella tempesta, come Conte un anno fa: la reazione (in attesa del campo) è la stessa

Il 10° posto in classifica mette Massimiliano Allegri di fronte alle proprie responsabilità, ma il tecnico non ha alcuna intenzione di lasciare la panchina.

La ripresa del campionato rappresenta un momento cruciale anche per Massimiliano Allegri. Il decimo posto in classifica impone una riflessione al tecnico livornese, chiamato a dare una svolta alla stagione del Napoli e a dimostrare di poter uscire da un momento particolarmente complicato. Le parole pronunciate dall'allenatore nelle scorse settimane devono adesso trovare riscontro sul campo: "Quando si è in mezzo al mare la barca in qualche modo va portata in porto e io ci riesco quasi sempre".

Napoli, Allegri non pensa all'addio: la voglia di riscatto del tecnico

L'edizione odierna de Il Mattino traccia un parallelo con quanto accaduto dodici mesi fa, quando anche Antonio Conte attraversava un periodo di grande difficoltà. Diversa, però, sarebbe la posizione dell'attuale allenatore azzurro: "Massimiliano Allegri di mollare non ha alcuna intenzione: si tiene attaccato alla panchina, anche perché ha una voglia matta di dimostrare chi è lui e chi è il Napoli di Allegri".