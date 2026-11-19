Nuovo stadio Napoli, il progetto avanza: le ultime e i tempi della bonifica

Il Napoli guarda alla zona orientale della città per il nuovo stadio di proprietà. Individuata un'area di 38 ettari, bonifica prevista entro il 2027.

Prende sempre più corpo il progetto di Aurelio De Laurentiis per il nuovo stadio di proprietà del Napoli. L'attenzione della società partenopea sarebbe rivolta all'area orientale della città, precisamente ai terreni sui quali sorgeva la raffineria della Kuwait Petroleum. Una superficie complessiva di circa 38 ettari, dei quali una ventina potrebbero essere sufficienti per la realizzazione dell'impianto e delle strutture ad esso collegate. L'ostacolo principale resta quello della bonifica dei terreni.

Nuovo stadio Napoli, bonifica dell'area entro la fine del 2027

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Roma, il completamento degli interventi di bonifica è previsto entro la fine del 2027. Soltanto successivamente il progetto potrà entrare nella sua fase più concreta, affrontando tutti i passaggi urbanistici e amministrativi necessari. Per De Laurentiis lo stadio di proprietà rappresenta un tassello fondamentale nella crescita economica del Napoli. L'obiettivo è incrementare ulteriormente i ricavi strutturali e commerciali della società, riducendo la dipendenza dai risultati sportivi e dalle plusvalenze generate dal calciomercato.