Torino e poi City, il Napoli ha una priorità? Il Mattino: "Sabato è roba di vita o morte"
Non c'è più tempo per i passi falsi. Il Napoli si appresta ad affrontare due appuntamenti particolarmente delicati per il prosieguo della stagione. Prima il Torino in campionato, poi il Manchester City in Champions League, entrambe al Maradona. La squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a invertire la rotta dopo un autunno avaro di soddisfazioni, durante il quale ha perso terreno su entrambi i fronti. Difficile, dunque, stabilire una priorità tra le due competizioni.
Napoli, contro il Torino è obbligatorio vincere
L'edizione odierna de Il Mattino sottolinea l'importanza della prossima sfida di campionato, utilizzando parole eloquenti: "Col Torino i tre punti sono perentori: roba di vita o morte". Prima di concentrare le proprie energie sulla prestigiosa sfida europea contro la formazione di Pep Guardiola, il Napoli dovrà necessariamente ritrovare la vittoria in Serie A. Anche per riacquistare fiducia e rilanciare le proprie ambizioni dopo le difficoltà delle ultime settimane.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Torino
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro