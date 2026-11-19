Torino e poi City, il Napoli ha una priorità? Il Mattino: "Sabato è roba di vita o morte"

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Oggi alle 13:40 Rassegna Stampa di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Il Napoli si prepara al doppio impegno contro Torino e Manchester City: gli azzurri devono recuperare terreno sia in campionato sia in Champions League.