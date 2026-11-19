Tocca finalmente a Vergara? Il Mattino: "Sprecato a tutta fascia, giochi vicino a Hojlund!"

Antonio Vergara scalpita per una maglia da titolare contro il Torino: Allegri pensa di schierarlo più vicino a Hojlund e alla porta avversaria.

Una nuova occasione per Antonio Vergara. Il talento cresciuto nel settore giovanile del Napoli potrebbe ritrovare una maglia da titolare nella sfida di sabato contro il Torino. Massimiliano Allegri starebbe valutando alcuni cambiamenti nel reparto offensivo, con l'obiettivo di sfruttare maggiormente le qualità tecniche del classe 2003. La novità più interessante riguarderebbe proprio la posizione in campo di Vergara, che potrebbe agire più vicino a Rasmus Hojlund, anziché essere impiegato sulla fascia.

Napoli, Vergara favorito per giocare alle spalle di Hojlund

L'edizione odierna de Il Mattino si sofferma proprio sulla gestione del giovane talento azzurro: "Vergara scalpita ed è un peccato continuare a tenerlo fuori. Sprecato nel ruolo di esterno a tutto campo, ha l’occasione di giocare più vicino a Hojlund e alla porta". Al momento Vergara sarebbe dunque il favorito per una maglia da titolare. A centrocampo, invece, nonostante le energie spese con le rispettive nazionali, Allegri non dovrebbe rinunciare a Kevin De Bruyne e Scott McTominay.