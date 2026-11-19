Verso Napoli-Torino, sorpresa di formazione dietro? La gara con la Lazio instilla il dubbio
Potrebbe esserci ancora Vanja Milinkovic-Savic tra i pali del Napoli nella sfida di sabato sera contro il Torino. Il ballottaggio con Alex Meret resta uno dei temi di formazione in vista della ripresa del campionato. Il portiere friulano ha avuto la possibilità di lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri per tutta la sosta, a differenza del collega serbo, impegnato con la propria nazionale. Un vantaggio che, tuttavia, potrebbe non essere sufficiente per consentirgli di ritrovare una maglia da titolare.
Napoli-Torino, Milinkovic-Savic favorito su Meret
Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, la prestazione offerta da Milinkovic-Savic contro la Lazio lascia pensare a una sua conferma anche contro la sua ex squadra. Il portiere ha ritrovato la maglia da titolare anche con la Serbia durante gli ultimi impegni internazionali. Per Meret, dunque, si prospetta un'altra possibile esclusione dall'undici iniziale, nonostante le due settimane di lavoro a Castel Volturno.
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