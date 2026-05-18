Anguissa, c'è l'offerta del Besiktas: questa la controproposta del Napoli

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La partecipazione alla Champions garantirà però anche nuove risorse economiche e consentirà al Napoli di accelerare le operazioni di mercato

La partecipazione alla Champions garantirà però anche nuove risorse economiche e consentirà al Napoli di accelerare le operazioni di mercato. Prima degli acquisti, tuttavia, la priorità sarà alleggerire il monte ingaggi e definire alcune cessioni strategiche. Tra i nomi più caldi in uscita resta quello di Frank Zambo Anguissa.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Besiktas avrebbe già presentato un’offerta da circa 15 milioni di euro per il centrocampista camerunese, mentre il Napoli continua a chiedere almeno 20 milioni. La distanza economica tra le parti non appare comunque incolmabile e nelle prossime settimane potrebbero intensificarsi i contatti per trovare un’intesa definitiva. Una possibile cessione che consentirebbe agli azzurri di liberare spazio salariale e finanziare ulteriormente il mercato estivo.