ADL apre a investitori? Corbo e la voce clamorosa: "C'è un fondo americano, vi racconto"

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“De Laurentiis potrebbe derubricarla a cifre più abbordabili, offrendo il Bari piuttosto che il Napoli”.

Un fondo americano d’investimento avrebbe manifestato interesse concreto per l’acquisizione della SSC Napoli. A rilanciare l’indiscrezione è Antonio Corbo sulle colonne di la Repubblica, parlando di una trattativa già avviata da Aurelio De Laurentiis. Proprio Corbo interverrà su Radio Tutto Napoli oggi alle 11,10 per parlarne in diretta.

Secondo quanto riportato, “De Laurentiis ha l’ennesima trattativa con un fondo americano di investimento”. Il Napoli, si legge, rappresenterebbe un brand estremamente appetibile non solo dal punto di vista sportivo, ma anche mediatico e culturale: “Il Napoli piace per il nome della città, la sua suggestione nella nostalgia degli italiani di seconda e terza generazione, il ricordo di Maradona”. L’operazione sarebbe stata gestita con il massimo riserbo e sarebbe vicina a una possibile svolta: “Trattativa sigillata dal patto di riservatezza e interrotta per pochi dettagli. Ma può riprendere”.

Repubblica evidenzia inoltre come De Laurentiis stia valutando diversi scenari. Tra le ipotesi anche quella di proporre al fondo un investimento differente: “De Laurentiis potrebbe derubricarla a cifre più abbordabili, offrendo il Bari piuttosto che il Napoli”. Secondo Antonio Corbo, il presidente azzurro avrebbe già affrontato il tema con la sua cerchia più stretta: “Finora ne ha discusso con la signora Jacqueline, i figli Luigi e Valentina, l’amministratore Chiavelli”