Suggestione Allegri? Resta nome gradito a De Laurentiis

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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, un nome che starebbe prendendo quota come possibile successore di Antonio Conte sulla panchina del Napoli sarebbe quello di Massimiliano Allegri. Una suggestione, che riporterebbe il tecnico livornese nuovamente vicino all’azzurro dopo i contatti già avuti la scorsa estate.

Già dopo la conquista del quarto scudetto, infatti, Conte sembrava orientato a chiudere la propria esperienza napoletana e, in quel periodo, De Laurentiis avrebbe intensificato i dialoghi con Allegri, allenatore stimato da tempo dal patron azzurro. Un interesse reciproco mai concretizzatosi davvero, nonostante il corteggiamento andato avanti negli anni.

Curiosamente, anche in passato le strade di Conte e Allegri si sono incrociate: quando il tecnico salentino lasciò improvvisamente la Juventus durante il ritiro estivo, fu proprio Allegri a raccoglierne l’eredità sulla panchina bianconera.

Al momento, però, il futuro dell’allenatore toscano resta ancora tutto da definire. Prima servirà capire se proseguirà la sua avventura al Milan, con i rossoneri ancora impegnati nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League.