Un piccolo record a Pisa: Conte con 'appena' due assenze

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Secondo quanto riportato dal quotidiano Corriere del Mezzogiorno, la trasferta del Napoli in Toscana contro il Pisa ha rappresentato una delle rare note positive della stagione azzurra sotto il profilo fisico e della gestione del gruppo. Antonio Conte ha infatti dovuto fare i conti con appena due assenze: Matteo Politano, fermato dal giudice sportivo, e Romelu Lukaku, tornato in Belgio per completare il percorso di recupero in vista dei prossimi appuntamenti con la nazionale.

L’assenza dell’attaccante belga, però, avrebbe anche un significato più profondo. Secondo il quotidiano, infatti, l’esperienza di Lukaku con la maglia del Napoli sarebbe ormai arrivata ai titoli di coda. Dopo una stagione difficile, caratterizzata da rendimento discontinuo e prestazioni lontane dalle aspettative, il rapporto tra il club partenopeo e il centravanti sembrerebbe destinato a interrompersi al termine del campionato.