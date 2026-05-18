Dichiarazioni Conte, Il Mattino: "Ha voluto far capire che il futuro dipende solo da lui"

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Il futuro di Antonio Conte continua a tenere banco in casa Napoli

Il futuro di Antonio Conte continua a tenere banco in casa Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, le dichiarazioni rilasciate dal tecnico dopo Pisa-Napoli avrebbero avuto un significato molto preciso, soprattutto per quanto riguarda il tema della permanenza sulla panchina azzurra.

Il quotidiano sottolinea infatti come Conte abbia voluto mandare un messaggio chiaro all’ambiente: “Ieri Conte per prima cosa ha voluto dire che se resta o no a Napoli lo decide lui. Solo lui”. Una presa di posizione che sarebbe nata anche dal fastidio accumulato nelle ultime settimane per le tante voci secondo cui sarebbe stato Aurelio De Laurentiis ad avere il controllo totale della situazione.

Secondo Il Mattino, l’allenatore avrebbe quindi voluto “rimettere la chiesa al centro del villaggio”, ribadendo il proprio peso nelle decisioni future. Nonostante le tensioni e i dubbi emersi negli ultimi mesi, Conte avrebbe ancora il desiderio di rispettare il terzo anno di contratto con il Napoli.