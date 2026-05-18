Prima pagina
Crollo clamoroso Spalletti, Corriere dello Sport: "Juve out"
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I bianconeri crollano allo Stadium contro la Fiorentina (2-0) e scivolano fuori dalla zona Champions, al termine di una serata da dimenticare.
“Juve out”: è questo il titolo principale scelto oggi dal Corriere dello Sport per aprire la prima pagina. I bianconeri crollano allo Stadium contro la Fiorentina (2-0) e scivolano fuori dalla zona Champions, al termine di una serata da dimenticare.
Durissimo Luciano Spalletti nel post partita: “Pessima gara, le responsabilità sono soltanto nostre”. Sul proprio futuro, invece, il tecnico non si sbilancia: “Parlerò con Elkann”. A novanta minuti dalla fine del campionato servirà ormai un vero e proprio miracolo per rientrare tra le prime quattro. Decisive le reti viola firmate da Ndour e Mandragora.
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