Prima pagina
Flop Spalletti, Tuttosport: “Juve chi paga”
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La sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina complica in maniera pesantissima la corsa Champions dei bianconeri
Il Tuttosport apre la sua prima pagina con un titolo durissimo nei confronti della Juventus: “Juve chi paga”. La sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina complica in maniera pesantissima la corsa Champions dei bianconeri, ora sesti in classifica e sempre più lontani dall’obiettivo europeo.
Secondo il quotidiano torinese, gli errori commessi dalla squadra continuano a pesare enormemente sul finale di stagione, tanto che “potrebbe non bastare vincere il derby” per rientrare tra le prime quattro. Fischi dello Stadium e clima tesissimo attorno all’ambiente juventino.
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