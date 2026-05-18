Prima pagina

Flop Spalletti, Tuttosport: “Juve chi paga”

Flop Spalletti, Tuttosport: “Juve chi paga”TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
La sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina complica in maniera pesantissima la corsa Champions dei bianconeri

Il Tuttosport apre la sua prima pagina con un titolo durissimo nei confronti della Juventus: “Juve chi paga”. La sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina complica in maniera pesantissima la corsa Champions dei bianconeri, ora sesti in classifica e sempre più lontani dall’obiettivo europeo.

Secondo il quotidiano torinese, gli errori commessi dalla squadra continuano a pesare enormemente sul finale di stagione, tanto che “potrebbe non bastare vincere il derby” per rientrare tra le prime quattro. Fischi dello Stadium e clima tesissimo attorno all’ambiente juventino.